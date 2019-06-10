Депутат ГД считает, что вместе с Голуновым придется амнистировать четверть преступников России

Депутат Государственной думы Евгений Федоров прокомментировал общественный резонанс вокруг журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, в беседе с «Федеральным агентством новостей» 10 июня.

Он считает, что если из-за давления общественности начать освобождать подозреваемых в нарушении законодательства, то надо будет выпустить из мест отбывания наказания порядка четверти преступников.

«Я уже вижу в Telegram призывы вообще амнистировать всех, кто привлечен по антинаркотическим, да и по другим статьям, поскольку в их делах дескать возможны фальсификации», — сказал парламентарий.

Преступное сообщество же, в частности наркомафия, обрадуется такому положению дел.

«Если преступники увидят, что их проблемы можно решить политическими методами, то деньги на то, чтобы пятьсот человек приняли участие в митинге у зала суда, всегда найдутся, и это чрезвычайно опасно», — считает Федоров.

Журналиста задержали утром 7 июня. Сотрудники полиции заявляли, что за день до этого у обвиняемого при досмотре нашли пять свертков с мефедроном. Правоохранители возбудили уголовное дело, согласно которому Голунова обвиняют в причастности к группе, которая занимается сбытом наркотиков в московском регионе.

Сотрудники МВД провели обыски в квартире обвиняемого, где нашли кокаин. Никулинский суд Москвы получил ходатайство об аресте корреспондента, его поддержал прокурор. Сам обвиняемый вину отрицает. 8 июня его поместили под домашний арест до 7 августа.