Суд признал полковника Захарченко виновным

Скандально известный полковник Дмитрий Захарченко признан виновным. Пресненский суд Москвы начал оглашать обвинительный приговор по делу в понедельник, сообщает 10 июня РИА Новости.

Обвинение требует для Захарченко 15,5 лет колонии и штраф почти 500 миллионов рублей. Полковник свою вину не признает.

«Захарченко получил лично взятку группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — сказала судья Елена Абрамова в суде.

Захарченко признан виновным по одному преступному эпизоду, а вменяется всего три. Приговор будут оглашать долго, возможно, не один день.

Следствие уложило дело полковника Захарченко в 33 тома. По информации агентства, в суде прибавилось еще два. Как считает СК, полковник получил две взятки и помешал расследованию уголовного дела о растратах в Нота-банке и предупредил своих знакомых, что будут обыски.

Откуда взялись девять миллиардов рублей в квартире у сестры Захарченко, неизвестно. Однако эти деньги сейчас находятся в государственной казне.