Милонов уверен, что оппозиция с помощью дела Голунова пытается «раскачать» обстановку в стране

Ситуация вокруг дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова получила жесткую оценку со стороны члена Комитета по международным делам Госдумы РФ Виталия Милонова, который считает бурную реакцию либеральных СМИ «накатом» на правоохранителей.

В комментарии для ФБА «Экономика сегодня» депутат отметил, что разворачивающаяся в настоящее время в медиа истеричная кампания в поддержку журналиста, у которого ранее обнаружили наркотики, имеет не характер поддержки, а является «заготовкой» на будущее под другие аналогичные случаи. В качестве примера Милонов привел ситуацию с петербургскими либеральными политиками, которые также попались на употреблении запрещенных веществ. По мнению депутата ГД, истории с наркотиками симптоматичны для оппозиционных кругов.

Помимо этого, дело Голунова, считает собеседник агентства, используется либералами для того, чтобы «раскачать» обстановку в стране и создать атмосферу, при которой можно было бы в своих интересах протолкнуть идею об освобождении некоторых других людей из данной «тусовки», нарушивших закон. Ярким примером здесь является Леонид Волков, не так давно задержанный за организацию незаконных митингов. Очевидно, что такой прием можно попытаться применить и в отношении других оппозиционеров, имеющих проблемы с законом, считает политик.

Милонов уверен, что безотносительно виновности или невиновности журналиста из «Медузы» его дело уже имеет характер политической кампании, на которой либералы попросту хотят «набрать очки».