КНР расширит рынок для товаров из Центральной Азии на фоне санкций США

Заместитель китайского министра иностранных дел Чжан Ханьхуэй в понедельник, 10 июня, сообщил, что Пекин готов расширить рынок для товаров из Центральной Азии, в особенности для сельскохозяйственной продукции, на фоне продолжающихся торговых противоречий с США. По его словам, сотрудничество КНР и стран Центральной Азии довольно продуктивно.

КНР уже более тысячи лет ввозит различную продукцию из стран Центральной Азии, что значительно дольше, чем китайско-американские торговые отношения. Дипломат добавил, что Центральная Азия поставляет сельхозпродукцию, включая пшеницу, сою, свежие фрукты.

