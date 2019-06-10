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13:06   10 Июня 2019
Весь мир

КНР расширит рынок для товаров из Центральной Азии на фоне санкций США

КНР расширит рынок для товаров из Центральной Азии на фоне санкций США

Заместитель китайского министра иностранных дел Чжан Ханьхуэй в понедельник, 10 июня, сообщил, что Пекин готов расширить рынок для товаров из Центральной Азии, в особенности для сельскохозяйственной продукции, на фоне продолжающихся торговых противоречий с США. По его словам, сотрудничество КНР и стран Центральной Азии довольно продуктивно.

«Должен отметить, что у нас есть хорошие перспективы для его развития», — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

КНР уже более тысячи лет ввозит различную продукцию из стран Центральной Азии, что значительно дольше, чем китайско-американские торговые отношения. Дипломат добавил, что Центральная Азия поставляет сельхозпродукцию, включая пшеницу, сою, свежие фрукты.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #мид #китай #общество

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