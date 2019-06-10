КНР расширит рынок для товаров из Центральной Азии на фоне санкций США

Заместитель китайского министра иностранных дел Чжан Ханьхуэй в понедельник, 10 июня, сообщил, что Пекин готов расширить рынок для товаров из Центральной Азии, в особенности для сельскохозяйственной продукции, на фоне продолжающихся торговых противоречий с США. По его словам, сотрудничество КНР и стран Центральной Азии довольно продуктивно.

«Должен отметить, что у нас есть хорошие перспективы для его развития», — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

КНР уже более тысячи лет ввозит различную продукцию из стран Центральной Азии, что значительно дольше, чем китайско-американские торговые отношения. Дипломат добавил, что Центральная Азия поставляет сельхозпродукцию, включая пшеницу, сою, свежие фрукты.