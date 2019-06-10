Защищающие Голунова либералы готовят новый «майдан

Тот факт, что три российских либеральных издания РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» вышли в понедельник с одинаковой первой полосой, посвященной отправленному под домашний арест журналисту «Медузы» Ивану Голунову, говорит не о журналистской солидарности, а о попытке вернуть потерянную репутацию, заработав дополнительные «очки».

Как отмечает информагентство «Nation News», возможно, оппозиционные силы, дружно вступившись за Ивана Голунова, который был задержан в Москве 6 июня по подозрению в распространении наркотиков, пытаются раскачивать ситуацию, чтобы затем освободить из тюрем настоящих преступников, в которых по тем или иным причинам заинтересованы. Одним из тех, кого может попытаться вытащить из тюрьмы возмущенная оппозиция, может стать, например, соратник Навального Леонид Волков, которого ранее полиция неоднократно задерживала из-за призывов к несанкционированным митингам.

По мнению главы Института политических исследований Сергея Маркова, который прокомментировал сложившуюся ситуацию в беседе с Nation News, либералам, присоединившимся к кампании в защита Голунова, на самом деле нет до него никакого дела, у них нет никаких доказательств его невиновности.

«Я думаю, что все, кто участвует в этой компании, участвуют в подготовке российского «майдана». Сейчас идет демонстрация силы, идет сплочение информационных войск и разведка боем. И им все равно — Голунов или не Голунов. Им просто дали команду, причем из-за рубежа», — подчеркнул политолог.

Также Марков выразил уверенность в том, что сейчас оппозиционные информационные войска намеренно демонстрируют свою силу и сплоченность, перед нанесением очередного антироссийского удара.