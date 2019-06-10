Саудовская Аравия предложила РФ взаимно облегчить выдачу виз

Саудовская Аравия выразила готовность подписать соглашение о взаимном облегчении получения виз. О таком намерении заявил саудовский министр энергетики, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих, сообщает 10 июня РИА Новости.

Говоря о взаимном облегчении виз, Саудовская Аравия имеет в виду отдельную категорию граждан двух стран — инвесторов. Документ страна готова подписать во время визита президента РФ Владимира Путина в королевство в октябре месяце.

«Саудовская Аравия предложила… облегчить работу по получению виз для такой категории граждан, как бизнесмены и инвесторы. Поэтому в обмен Саудовская Аравия рассчитывает, что РФ так же поступит и представит привилегии и облегчение режима получения визы для определенной категории граждан Саудовской Аравии», — сказал аль-Фалих в ходе открытия заседания комиссии.

Он добавил, что облегчение получения виз поможет нарастить сотрудничество, а также, что соглашение может быть подписано во время визита Путина в Саудовскую Аравию.