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Глава МИД Ирана заявил, что страна не намерена инициировать войну с кем-либо

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Прах четырех жертв крушения катера на Дунае вернули в Южную Корею
12:57   10 Июня 2019
Весь мир

Глава МИД Ирана заявил, что страна не намерена инициировать войну с кем-либо

Глава МИД Ирана заявил, что страна не намерена инициировать войну с кем-либо

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Тегеран на намерен первым начинать войну с кем-либо. Такое заявление он сделал на фоне обострения отношений с США в понедельник, 10 июня.

На пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Германии Хайко Маасом Зариф указал, что «тот, кто начнет войну с Ираном, не будет тем, кто закончит ее».

За последний месяц отношения Вашингтона и Тегерана серьезно обострились. Белый дом ввел жесткие санкции против ключевых сфер экономики Ирана и продолжает усиливать давление. США хотят «изменить поведение» ИРИ. В апреле США объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией.

После этого советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики. При этом Трамп выражал надежду, что ему удастся избежать войны с Ираном. Верховный лидер республики Али Хаменеи также подчеркнул, что Тегеран не намерен воевать с Вашингтоном, но продолжит сопротивление.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #мид #иран #зариф

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