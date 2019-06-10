YouTube заблокировал видео с оскорблением Герба РФ после обращения РКН

Администрация видеохостинга YouTube изъяла из общего доступа видео с оскорблением символики российского государства после уведомления Роскомнадзора, следует из публикации на сайте службы 10 июня.

«После уведомления Роскомнадзора администрацией видеохостинга Youtube заблокирован доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований (Шамиля Басаева и др.) и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу Российской Федерации», — указано в сообщении.

Отмечается, что РКН сделал соответствующий запрос на основании требования Генеральной прокуратуры, которое базируется на так называемом законе о неуважении к государственным символам.

Документ об ответственности за неуважение к обществу, государству, Конституции, органам власти или официальным государственным символам вступил в силу 29 марта. При обнаружении нарушения Генпрокуратура обращается к Роскомнадзору с требованием разрешить ситуацию. Служба обязана уведомить об этом портал, а держатели сайта, в свою очередь, удалить провокационные материалы.

Если же администрация ресурса не выполняет предписание, то ее ждет блокировка, штраф либо административный арест на 15 суток.