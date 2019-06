Прах четырех жертв крушения катера на Дунае вернули в Южную Корею

Прах некоторых из жертв крушения прогулочного катера в Венгрии, на борту которого находились южнокорейские туристы, доставили на родину родственниками погибших, передает в понедельник, 10 июня, агентство Yonhap. Родственники четырех погибших прибыли в международный аэропорт Инчхон. При выходе из самолета они держали урны с прахом жертв трагедии на Дунае. Даты кремации не сообщали, однако известно, что тела сожги в Венгрии.

Прогулочный катер, на борту которого находились 33 южнокорейских туриста и два члена экипажа, в среду, 29 мая, столкнулся с другим судном и затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта. По информации Yonhap, погибли 19 граждан Южной Кореи. Завершаются подготовительные работы для подъема катера.

