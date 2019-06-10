Стариков предложил защитникам Голунова добиваться освобождения наркоторговцев

Писатель и общественный деятель Николай Стариков уверен, что журналистское сообщество необъективно призывает отпустить ранее задержанного правоохранителями за хранение наркотиков журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом он заявил ФАН.

Сотрудник СМИ был задержан в Москве по подозрению в распространении запрещенных веществ. На момент задержания при личном досмотре у него нашли четыре грамма мефедрона. Кроме того, у него дома полицейские обнаружили еще пять граммов кокаина. Вскоре суд отправил задержанного под домашний арест на два месяца. В течение этого времени Голунов будет находиться в квартире своих родителей, где прописан.

Говоря о ситуации с задержанием журналиста, писатель Стариков заметил, что суд по отношению к Голунову принял весьма лояльное решение. Среди журналистов немало людей, употребляющих и даже распространяющих наркотики, считает собеседник агентства.

«И сейчас, не разобравшись в ситуации и не дождавшись результатов даже предварительного следствия, журналисты совершенно необъективно требуют отпустить Голунова, не разбираясь даже в его степени вины», — отметил Стариков.

По мнению писателя, сотрудники СМИ считают, что Голунова нужно отпустить, только потому, что он оппозиционный журналист.

«Так давайте тогда выпустим всех, кто был осужден за хранение и сбыт наркотических веществ», — добавил общественный деятель.

Напомним, после обнаружения наркотиков в отношении Голунова завели уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Издание «Медуза», сотрудником которого он является, потребовало освободить журналиста, создав петицию на сайте Change.org.