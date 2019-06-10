Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения

Народную артистку России, балерину Большого театра Светлану Захарову поздравил с Днем рождения президент РФ Владимир Путин. Поздравительная телеграмма опубликована 10 июня на сайте Кремля.

Президент отметил блистательное мастерство, уникальный талант и верность призванию Захаровой. Он подчеркнул, что именно эти качества позволили балерине добиться подлинных высот и стать яркой звездой отечественного и мирового балета.

«Ваши работы в прославленном Большом театре, на других знаменитых сценических площадках – это настоящие шедевры хореографического искусства», — добавил он.

Путин также пожелал артистке успехов, вдохновения и здоровья.