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Зеленский пошутил над Порошенко на съезде «Слуги народа»

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 Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов

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12:32   10 Июня 2019
Россия

Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения

Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения

Народную артистку России, балерину Большого театра Светлану Захарову поздравил с Днем рождения президент РФ Владимир Путин. Поздравительная телеграмма опубликована 10 июня на сайте Кремля. 

Президент отметил блистательное мастерство, уникальный талант и верность призванию Захаровой. Он подчеркнул, что именно эти качества позволили балерине добиться подлинных высот и стать яркой звездой отечественного и мирового балета. 

«Ваши работы в прославленном Большом театре, на других знаменитых сценических площадках – это настоящие шедевры хореографического искусства», — добавил он. 

Путин также пожелал артистке успехов, вдохновения и здоровья. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
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