Первая после пожара месса пройдет в Нотр-Даме 15 июня

Первая месса после пожара в соборе Парижской Богоматери пройдет 15-16 июня. Об этом рассказал настоятель Нотр-Дама Патрик Шове в интервью еженедельнику Famille chretienne.

Он назвал выбранную дату символической, потому что в этот день состоится праздник освящения собора и освящения алтаря.

«Это очень важно суметь хорошо дать понять миру, что роль собора — показывать славу Бога. Отпраздновать причастие в этот день, даже совсем маленькой группой, это будет знаком этой славы и этой милости», — считает священник.

Сильнейший пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул в столице Франции вечером 15 апреля. Огонь охватил заднюю часть кровли, распространился на верхние этажи. У собора обрушились шпиль и часы, серьезно повредилась несущая конструкция. Собор тушили до утра. По словам пожарных, структура Нотр-Дама и основные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, остались целы.

Инцидент связывают с реставрационными работами. ЧП расследуют в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Прокурор назвал приоритетной версию о случайном характере пожара.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что намерен восстановить Нотр-Дам за пять лет. Помощь в реставрации и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.