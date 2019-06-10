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14:02   10 Июня 2019
Россия

Гаспарян указал на лицемерие защитников Голунова, вспомнив о деле Вышинского

Гаспарян указал на лицемерие защитников Голунова, вспомнив о деле Вышинского

Публицист Армен Гаспарян считает, что ряд СМИ, громко выступающих в защиту журналиста Ивана Голунова, занимаются политизацией процесса и давлением на следствие.

«Есть простое мерило, когда Кирилла Вышинского (главреда «РИА Новости — Украина» — прим.ред.) бросили в тюрьму, они не выходили с заголовками: «Я-Мы Кирилл Вышинский», они не организовывали марши. А сейчас это некая политизация. Мы прекрасно понимаем, что за этим стоит. Здесь речь не идет об угрозе свободы слова, о притеснениях. Здесь желание лишний раз поспекулировать, дать западным СМИ картинку, что у нас в Мордоре наступил 1937 год. Эти люди когда-нибудь слышали про презумпцию. невиновности.  Но трактуют они это понятие весьма своеобразно», — сказал Гаспарян в разговоре с «Политикой Сегодня». 

При этом публицист не оправдывает и силовиков. 

«У меня очень много вопросов к МВД. Я такого балагана не вспомню»,  — категоричен  Гаспарян. 

Собеседник агенства согласился с ранее высказанным мнением главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела журналиста, подозреваемого в сбыте наркотиков. По мнению Гаспаряна поднявшаяся шумиха  — это давление на следствие. Невиновность человека должен определять суд.

«Никого не интересуют детали следствия, какие-то документы. Заранее объявлено, что он невиновный, святой человек,  жертва политических репрессий. Только из-за того, что он —  журналист оппозиционного издания. Мы еще не знаем доказательной базы. Но человека под влиянием  вот этого всего переводят под домашний арест. Если доказательной базы нет совсем, тогда его надо отпускать и прилюдно извиняться. Если доказательная база есть, и там именно то, что ему инкриминируется, а его держат под домашним арестом, это странно. А остальных как? Тоже под домашний арест всех?», — задается вопросом Гаспарян. 

Спецкорра издания Meduza Ивана Голунова задержали в пятницу, 7 июня, в Москве. Ему предъявили обвинения по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Голунов опровергает все обвинения, заявляя, что наркотики ему подбросили.  

8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. 

Публицист Гаспарян считает, что СМИ политизируют дело Голунова

10 июня сразу три издания — РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» — вышли с одинаковой первой полосой, посвященной журналисту. 

 

 

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Автор: Елена Ляхова
#россия #общество #гаспарян #голунов

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