Гаспарян указал на лицемерие защитников Голунова, вспомнив о деле Вышинского

Публицист Армен Гаспарян считает, что ряд СМИ, громко выступающих в защиту журналиста Ивана Голунова, занимаются политизацией процесса и давлением на следствие.

«Есть простое мерило, когда Кирилла Вышинского (главреда «РИА Новости — Украина» — прим.ред.) бросили в тюрьму, они не выходили с заголовками: «Я-Мы Кирилл Вышинский», они не организовывали марши. А сейчас это некая политизация. Мы прекрасно понимаем, что за этим стоит. Здесь речь не идет об угрозе свободы слова, о притеснениях. Здесь желание лишний раз поспекулировать, дать западным СМИ картинку, что у нас в Мордоре наступил 1937 год. Эти люди когда-нибудь слышали про презумпцию. невиновности. Но трактуют они это понятие весьма своеобразно», — сказал Гаспарян в разговоре с «Политикой Сегодня».

При этом публицист не оправдывает и силовиков.

«У меня очень много вопросов к МВД. Я такого балагана не вспомню», — категоричен Гаспарян.

Собеседник агенства согласился с ранее высказанным мнением главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал не мешать спокойному и непредвзятому расследованию дела журналиста, подозреваемого в сбыте наркотиков. По мнению Гаспаряна поднявшаяся шумиха — это давление на следствие. Невиновность человека должен определять суд.

«Никого не интересуют детали следствия, какие-то документы. Заранее объявлено, что он невиновный, святой человек, жертва политических репрессий. Только из-за того, что он — журналист оппозиционного издания. Мы еще не знаем доказательной базы. Но человека под влиянием вот этого всего переводят под домашний арест. Если доказательной базы нет совсем, тогда его надо отпускать и прилюдно извиняться. Если доказательная база есть, и там именно то, что ему инкриминируется, а его держат под домашним арестом, это странно. А остальных как? Тоже под домашний арест всех?», — задается вопросом Гаспарян.

Спецкорра издания Meduza Ивана Голунова задержали в пятницу, 7 июня, в Москве. Ему предъявили обвинения по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Голунов опровергает все обвинения, заявляя, что наркотики ему подбросили.

8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца.

10 июня сразу три издания — РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» — вышли с одинаковой первой полосой, посвященной журналисту.