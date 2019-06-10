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12:25   10 Июня 2019
Весь мир

Учения НАТО начались в Балтийском море

Учения НАТО начались в Балтийском море

Учения НАТО начались на Балтике под командованием американских военных. В мероприятиях принимают участие свыше 8,5 тысячи военнослужащих из 18 стран. Кроме того, 50 кораблей и 40 самолетов задействованы в ежегодных морских учениях.

Основной целью маневров является демонстрация способности сил военно-политического к защите от любого противника. Об этом сообщили в НАТО.

В учениях, в частности, принимают участие Нидерланды, Испания, Эстония, Бельгия, Германия, Франция, Португалия, Дания, Латвия, Британия, Норвегия, Турция, Румыния, Литва, США, Швеция и Польша. В этом году учениями командует Второй флот американских ВМС.

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Автор: Алла Ларионова
#нато #учения #балтийское море

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