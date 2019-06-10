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12:13   10 Июня 2019
Россия

Дела против чиновников за воспрепятствование бизнесу стали чаще заводить в РФ

Дела против чиновников за воспрепятствование бизнесу стали чаще заводить в РФ

Число уголовных дел в отношении чиновников за воспрепятствование бизнесу в 2018 году увеличилось на 40%. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 10 июня, со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Отмечается, что такие данные привел бизнес-омбудсмену первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

«За 2018 год по материалам прокурорских проверок следственные органы возбудили 101 уголовное дело по ст. 169 Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). В 2017 году их было 73», — сообщили журналистам в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Дела были заведены по причине неправомерных действий органов власти при предоставлении земельных участков в аренду или собственность. Кроме того, чиновниками нарушались права в ходе проверок хозяйствующих субъектов. 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #бизнес #чиновники

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