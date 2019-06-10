СК Барнаула завел уголовное дело из-за колбасы с ртутью

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело из-за продажи колбасного изделия, в составе которого обнаружили ртуть, сообщило ведомство в Twitter 10 июня.

В Алтайском крае по факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело https://t.co/zB2jJnQM20 — Следственный комитет (@sledcom_rf) June 10, 2019

Делопроизводство ведется по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сейчас следователи выясняют обстоятельства инцидента и ведут поиск причастных.

Согласно версии правоохранителей, в июне этого года жительница Барнаула купила в сетевом магазине колбасную продукцию со следами ртути на поверхности.

Издание «Толк» сообщает, что речь идет о продукте компании «СПК», которая ранее начала отзывать колбасы из магазинов из-за возможного попадания ртути. Однако в Главном управлении регионального СК не назвали производителя.

Ранее портал указывал, что пострадавшая после трапезы таким деликатесом пожаловалась на недомогание. При осмотре колбасы женщина увидела якобы шарики ядовитого вещества и обратилась в полицию. Региональное министерство здравоохранения указывало, что токсикологические отделения в период инцидента не пополнялись пациентами с отравлением ртутью.