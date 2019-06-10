МИД Китая назвал успешным недавний визит Си Цзиньпина в Россию

Завершившийся на днях визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ продемонстрировал беспрецедентный уровень развития отношений между нашими странами, которые оказывают на международную ситуацию стабилизирующее воздействие.

С таким заявлением в понедельник выступил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китайская сторона крайне удовлетворена результатами этого визита, (…) в ходе которого были предприняты шаги для перехода отношений КНР и России на новый уровень, формирования всеобъемлющих партнерских отношений двух стран в новую эпоху развития», - заявил он в ходе регулярного брифинга.

По словам дипломата, данный визит вновь продемонстрировал, что уровень российско-китайских всеобъемлющих партнерских отношений находится «на этапе наилучшего развития». При этом он подчеркнул, что активное взаимодействие Пекина и Москвы на фоне нестабильности на внешнеэкономической арене поспособствует глобальной стабилизации.

Напомним: председатель КНР Си Цзиньпин находился в России с государственным визитом с 5 по 7 июня. После переговоров в Кремле и ряда официальных мероприятий в столице РФ, китайский лидер вместе с президентом РФ Владимиром Путиным посетил Санкт-Петербург, где главы государств приняли участие в ПМЭФ-2019.