Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров заявил, что РФ продолжит вносить вклад в обеспечение мира в Африке

Лавров заявил, что РФ продолжит вносить вклад в обеспечение мира в Африке

 Депутат ГД считает, что вместе с Голуновым придется амнистировать четверть преступников России

Депутат ГД считает, что вместе с Голуновым придется амнистировать четверть преступников России
«Батькивщина» готова объединиться с партией Зеленского в новой Раде

«Батькивщина» готова объединиться с партией Зеленского в новой Раде

 Папа Римский надеется, что Украина обретет мир

Папа Римский надеется, что Украина обретет мир

Папа римский Франциск планирует посетить Ирак в 2020 году

Папа римский Франциск планирует посетить Ирак в 2020 году

Путин по телефону поздравит побеждающего на выборах в Казахстане Токаева

Путин по телефону поздравит побеждающего на выборах в Казахстане Токаева
Лавров заявил, что РФ продолжит вносить вклад в обеспечение мира в Африке

Лавров заявил, что РФ продолжит вносить вклад в обеспечение мира в Африке

 Депутат ГД считает, что вместе с Голуновым придется амнистировать четверть преступников России

Депутат ГД считает, что вместе с Голуновым придется амнистировать четверть преступников России
«Батькивщина» готова объединиться с партией Зеленского в новой Раде

«Батькивщина» готова объединиться с партией Зеленского в новой Раде

 Папа Римский надеется, что Украина обретет мир

Папа Римский надеется, что Украина обретет мир

Папа римский Франциск планирует посетить Ирак в 2020 году

Папа римский Франциск планирует посетить Ирак в 2020 году

Путин по телефону поздравит побеждающего на выборах в Казахстане Токаева

Путин по телефону поздравит побеждающего на выборах в Казахстане Токаева
13:18   10 Июня 2019
Весь мир

МИД Китая назвал успешным недавний визит Си Цзиньпина в Россию

МИД Китая назвал успешным недавний визит Си Цзиньпина в Россию

Завершившийся на днях визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ продемонстрировал беспрецедентный уровень развития отношений между нашими странами, которые оказывают на международную ситуацию стабилизирующее воздействие.

С таким заявлением в понедельник выступил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китайская сторона крайне удовлетворена результатами этого визита, (…) в ходе которого были предприняты шаги для перехода отношений КНР и России на новый уровень, формирования всеобъемлющих партнерских отношений двух стран в новую эпоху развития», - заявил он в ходе регулярного брифинга.

По словам дипломата, данный визит вновь продемонстрировал, что уровень российско-китайских всеобъемлющих партнерских отношений находится «на этапе наилучшего развития». При этом он подчеркнул, что активное взаимодействие Пекина и Москвы на фоне нестабильности на внешнеэкономической арене поспособствует глобальной стабилизации.

МИД Китая назвал успешным недавний визит Си Цзиньпина в Россию

Напомним: председатель КНР Си Цзиньпин находился в России с государственным визитом с 5 по 7 июня. После переговоров в Кремле и ряда официальных мероприятий в столице РФ, китайский лидер вместе с президентом РФ Владимиром Путиным посетил Санкт-Петербург, где главы государств приняли участие в ПМЭФ-2019.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#путин #китай #визит #пмэф #росия #сицзиньпин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...