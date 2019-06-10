Путин посетит саммит лидеров Азии в Душанбе 15 июня

Пятый саммит глав государств СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии) пройдет 15 июня в столице Таджикистана – Душанбе.

Участие в мероприятии намерен принять президент России Владимир Путин, у которого также запланирована двусторонняя встреча с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

Об этом в понедельник 10 июня, приводя данные правительства Таджикистана. Сообщает агентство Asia-Plus.

«Для участия в работе душанбинского саммита в Таджикистан прибывают президенты 12 государств - Китая, России, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Бангладеш, Шри-Ланки. Еще 15 стран-участниц СВМДА будут представлены премьер-министрами, вице-премьерами и главами МИД»- говорится в сообщении.

Международный форум СВМДА объединяет 27 государств, которые в совокупности охватывают 90% территорий и населения Азии. Также на форуме, призванном обеспечить стабильность, безопасность и мир на континенте, в качестве наблюдателей присутствуют еще восемь стран и пять международных организаций.