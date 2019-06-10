Бельгию могут исключить из проектов оборонного сотрудничества Евросоюза

Генерал-майор вооруженных сил Бельгии Филипп Буке в понедельник, 10 июня, сообщил, что королевство могут лишить участия в проектах постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны стран Европейского союза в связи с низким уровнем оборонных расходов. По его словам, в проектах PESCO, которое запустили в конце 2017 года, участвуют 25 из 28 стран-членов ЕС​​​.

«Из-за недостаточного оборонного бюджета мы больше не сможем выполнять обязательства в рамках PESCO», — объяснил Филипп Буке.

Генерал-майор объяснил, что королевство и бельгийские компании могут исключить из совместных проектов разработки вооружений. Правительство Бельгии обязалось потратить в 2019 году на оборонные нужды 0,95 процента от ВВП при общем требовании Североатлантического альянса повысить планку минимум до двух процентов.