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12:10   10 Июня 2019
Весь мир

Бельгию могут исключить из проектов оборонного сотрудничества Евросоюза

Бельгию могут исключить из проектов оборонного сотрудничества Евросоюза

Генерал-майор вооруженных сил Бельгии Филипп Буке в понедельник, 10 июня, сообщил, что королевство могут лишить участия в проектах постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны стран Европейского союза в связи с низким уровнем оборонных расходов. По его словам, в проектах PESCO, которое запустили в конце 2017 года, участвуют 25 из 28 стран-членов ЕС​​​.

«Из-за недостаточного оборонного бюджета мы больше не сможем выполнять обязательства в рамках PESCO», — объяснил Филипп Буке.

Генерал-майор объяснил, что королевство и бельгийские компании могут исключить из совместных проектов разработки вооружений. Правительство Бельгии обязалось потратить в 2019 году на оборонные нужды 0,95 процента от ВВП при общем требовании Североатлантического альянса повысить планку минимум до двух процентов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #бельгия #сотрудничество #pesco

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