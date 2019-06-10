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 Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов

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12:00   10 Июня 2019
Россия

Роструд поможет старшему поколению устроится на работу

Роструд поможет старшему поколению устроится на работу

Портал Роструда «Работа в России» пополнился специализированным разделом «Опытные кадры», который призван помочь россиянам старшего возраста в трудоустройстве, сообщил заместитель руководителя службы Денис Васильев в интервью РИА Новости 10 июня.

«Резюме данных соискателей, а также тех, чей трудовой стаж превысил 30 лет, помечаются специальным отличительным знаком», — объяснил он.

К тому же, анкеты с такой пометкой будут первыми в очереди на показ работодателю. Замруководителя поделился, что несколько организаций заинтересованы в кадрах с большим опытом работы. Такие компании уже проставили знак «Опытные кадры» в вакансиях.

«Так, например, судоремонтный завод в Приморском крае ищет опытного сварщика, в Камчатском крае в детскую школу искусств требуется преподаватель по классу фортепиано, на предприятие в Московской области требуется технолог кондитерского производства с опытом работы», — рассказал Васильев.

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Автор: Анна Манц
#опыт #пенсионеры #работа #роструд

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