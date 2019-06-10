Роструд поможет старшему поколению устроится на работу

Портал Роструда «Работа в России» пополнился специализированным разделом «Опытные кадры», который призван помочь россиянам старшего возраста в трудоустройстве, сообщил заместитель руководителя службы Денис Васильев в интервью РИА Новости 10 июня.

«Резюме данных соискателей, а также тех, чей трудовой стаж превысил 30 лет, помечаются специальным отличительным знаком», — объяснил он.

К тому же, анкеты с такой пометкой будут первыми в очереди на показ работодателю. Замруководителя поделился, что несколько организаций заинтересованы в кадрах с большим опытом работы. Такие компании уже проставили знак «Опытные кадры» в вакансиях.