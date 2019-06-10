Самолеты А-50 ВКС контролируют обстановку над Крымом и Кубанью во время учений НАТО

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ начала контролировать воздушную обстановки над Черноморским побережьем Крыма и Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Полеты российской авиации проводятся на фоне крупных учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы.

«Самолеты А-50 ВКС РФ совершили перелет на один из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае», — отметили в ЮВО.

Мониторинг позволит предотвратить возможные ЧП с участием гражданских кораблей и воздушных судов, которые могут случайно оказаться в зоне учений НАТО. Уточняется, что над нейтральными водами Черного моря самолеты сопровождают истребители Су-27СМ3.