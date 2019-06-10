Минобрнауки представит программы развития пяти научно-образовательных центров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 10 июня, поручил министерству науки и высшего образования к середине сентября 2019 года представить на рассмотрение в президиум Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте программы развития пяти научно-образовательных центров мирового уровня, которые создают в стране.

Согласно поручению, Минобрнауки до 15 сентября 2019 года представит программы развития пяти научно-образовательных центров мирового уровня, которые создали в Пермском крае, а также в Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Ранее министр науки и высшего образования Михаил Котюков в кулуарах ПМЭФ отметил, что первые версии программ развития этих НОЦов, которые создают в рамках национального проекта «Наука», подготовят к июню.