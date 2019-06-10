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Зеленский пошутил над Порошенко на съезде «Слуги народа»

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12:17   10 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский пошутил над Порошенко на съезде «Слуги народа»

Зеленский пошутил над Порошенко на съезде «Слуги народа»

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался по поводу обвинений Петра Порошенко в плагиате для речи в Брюсселе. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости. 

Ранее Зеленский во время брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что «Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта». После этих слов пресс-секретарь Порошенко обвинил его в плагиате, а замглавы администрации президента Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование. 

Зеленский перед началом выступления на съезде партии «Слуга народа» вспомнил о скандале и решил пошутить над Порошенко. 

«Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером», — иронизирует Зеленский. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#порошенко #украина #политика #шутка #зеленский

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