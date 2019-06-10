Зеленский пошутил над Порошенко на съезде «Слуги народа»

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался по поводу обвинений Петра Порошенко в плагиате для речи в Брюсселе. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский во время брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что «Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта». После этих слов пресс-секретарь Порошенко обвинил его в плагиате, а замглавы администрации президента Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование.

Зеленский перед началом выступления на съезде партии «Слуга народа» вспомнил о скандале и решил пошутить над Порошенко.

«Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером», — иронизирует Зеленский.