Зеленский пошутил над Порошенко на съезде «Слуги народа»
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался по поводу обвинений Петра Порошенко в плагиате для речи в Брюсселе. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости.
Ранее Зеленский во время брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что «Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта». После этих слов пресс-секретарь Порошенко обвинил его в плагиате, а замглавы администрации президента Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование.
Зеленский перед началом выступления на съезде партии «Слуга народа» вспомнил о скандале и решил пошутить над Порошенко.
«Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером», — иронизирует Зеленский.
"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта", - заявил Зеленский. Проблема в том, что ранее так же сказал Порошенко. Проверка показала, что сотрудники МИД Украины готовили тезисы для брифинга Зеленского, продолжая работать на Порошенкоhttps://t.co/EladAAjxsP— DW на русском (@dw_russian) June 6, 2019