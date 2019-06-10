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11:47   10 Июня 2019
Россия

Иран не просил у РФ продать ему комплексы С-400

Иран не просил у РФ продать ему комплексы С-400

Иран не обращался к  России с просьбой поставить ему системы противоракетной обороны С-400. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство Fars.

«Мы не запрашивали Россию по поводу покупки С-400. Мы сейчас не ощущаем необходимости в этих оборонных комплексах», — подчеркнул дипломат.

Вице-премьер Юрий Борисов в июне отмечал, что РФ не получала запроса от Ирана на закупку C-400. Публикацию агентства Bloomberg, в которой говорилось об этой сделке, он назвал «вбросом».

Ранее в мае Bloomberg сообщило, что Москва отказалась поставить Тегерану системы ПРО, а решение об этом, со слов собеседников издания, принимал российский лидер Владимир Путин. Причиной отказа — опасение, что такое решение приведет к усилению напряженности на Ближнем Востоке.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #мид #иран #с-400

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