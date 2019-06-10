Кинозал с уникальной технологией ScreenX откроют в Москве

Первый кинозал с технологией ScreenX откроется в Москве. Об этом сообщает 10 июня сообщает «Мослента».

По информации издания, кинозал с технологией ScreenX откроет сеть кинотеатров «КИНО ОККО». Он появится в торгово-развлекательном центре «Европейский».

Новый формат предполагает зал с панорамным обзором в 270 градусов, то есть вместо привычного центрального экрана добавится еще два по бокам. Таким образом, зрители смогут почувствовать себя внутри фильма.

По словам исполнительного директора по кинотеатральному направлению Rambler Group Алексея Васянина, компания считает, что необходимо внедрять современные технологии в кинотеатры, чтобы зрители могли получить уникальный пользовательский опыт, доступный в некоторых европейских странах.

Формат ScreenX в 2018 году поддержал ряд кинотеатральных сетей в Европе и США. В новой технологии уже вышли такие популярные фильмы, как «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Алита: Боевой ангел», «Черная Пантера» и другие.