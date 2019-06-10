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11:19   10 Июня 2019
Россия

Мотоциклист упал в обрыв с высоты 20 метров и выжил

Мотоциклист упал в обрыв с высоты 20 метров и выжил

Мотоциклист не справился с управлением и упал с дороги в обрыв с высоты 20 метров. Случай произошел в Сочи. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС. 

Специалисты спасательной службы 9 июня получили сообщение об аварии с участием мотоциклиста. По их информации, ДТП случилось на Сухумском шоссе, на отрезке старой автодороги Хоста-Кудепста в Сочи. 

В сообщении сказано, что мотоциклист, не справившись с управлением, врезался в отбойник и упал в обрыв высотой около 20 метров. 

«Спасатели выехали на место происшествия и при помощи альпинистского снаряжения и акьи подняли пострадавшего из обрыва на дорогу», — сообщили в спасательном ведомстве. 

После этого пострадавшего передали врачам скорой помощи. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сочи #общество #обрыв #мотоциклист

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