Мотоциклист упал в обрыв с высоты 20 метров и выжил

Мотоциклист не справился с управлением и упал с дороги в обрыв с высоты 20 метров. Случай произошел в Сочи. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.

Специалисты спасательной службы 9 июня получили сообщение об аварии с участием мотоциклиста. По их информации, ДТП случилось на Сухумском шоссе, на отрезке старой автодороги Хоста-Кудепста в Сочи.

В сообщении сказано, что мотоциклист, не справившись с управлением, врезался в отбойник и упал в обрыв высотой около 20 метров.

«Спасатели выехали на место происшествия и при помощи альпинистского снаряжения и акьи подняли пострадавшего из обрыва на дорогу», — сообщили в спасательном ведомстве.

После этого пострадавшего передали врачам скорой помощи.