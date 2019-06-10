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Китайский акционер британской Thomas Cook планирует полностью купить компанию

Китайский акционер британской Thomas Cook планирует полностью купить компанию

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11:28   10 Июня 2019
Весь мир

Китайский акционер британской Thomas Cook планирует полностью купить компанию

Китайский акционер британской Thomas Cook планирует полностью купить компанию

Британская туристическая компания Thomas Cook получила от крупнейшего акционера, китайской Fosun Tourism Group, предложение о полном выкупе. Представитель Thomas Cook в понедельник, 10 июня, отметил, что переговоры продолжаются. 

Ранее о потенциальной сделке информировал телеканал Sky News со ссылкой на источники​​​. Если китайская Fosun Tourism Group полностью купит Thomas Cook, тогда сделка положит конец существованию независимой британской компании со 178-летней историей.

«Thomas Cook подтверждает переговоры с Fosun Tourism», — добавили в компании.

Собственно Thomas Cook AG не только ведет историю с 1841 года, но и является первой туристической компанией в мире, которую основали и назвали в честь Томаса Кука, изобретателя организованного туризма. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #весь мир #thomas cook #fosun tourism

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