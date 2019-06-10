Китайский акционер британской Thomas Cook планирует полностью купить компанию
Британская туристическая компания Thomas Cook получила от крупнейшего акционера, китайской Fosun Tourism Group, предложение о полном выкупе. Представитель Thomas Cook в понедельник, 10 июня, отметил, что переговоры продолжаются.
Ранее о потенциальной сделке информировал телеканал Sky News со ссылкой на источники. Если китайская Fosun Tourism Group полностью купит Thomas Cook, тогда сделка положит конец существованию независимой британской компании со 178-летней историей.
«Thomas Cook подтверждает переговоры с Fosun Tourism», — добавили в компании.
Собственно Thomas Cook AG не только ведет историю с 1841 года, но и является первой туристической компанией в мире, которую основали и назвали в честь Томаса Кука, изобретателя организованного туризма.
JUST IN: Thomas Cook shares up 12% after company confirms preliminary approach from Fosun Tourism to buy its tour operating business pic.twitter.com/D5qLLIJjqE— Reuters Business (@ReutersBiz) 10 июня 2019 г.