Альфа-банк проверяет информацию об утечке данных россиян

Альфа-банк проверяет информацию газеты «Коммерсант» об утечке персональных данных его клиентов. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу банка.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило об утечке данных россиян. По информации газеты, в открытом доступе оказались паспортные данные, имена и телефонные номера 900 тысяч клиентов Альфа-Банка, «ХКФ Банка» и «ОТП Банка».

«Уполномоченными службами банка проводится проверка достоверности и актуальности сведений, содержащихся в опубликованных в интернете персональных данных физических лиц, которые могут являться клиентами банка», — передают РИА Новости слова банковской пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Альфа-банк запустил собственную линию одежды. Коллекция рассчитана на любой пол и возраст. Первую часть коллекции запустили в продажу еще в апреле.