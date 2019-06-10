Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мотоциклист упал в обрыв с высоты 20 метров и выжил

Мотоциклист упал в обрыв с высоты 20 метров и выжил

Альфа-банк проверяет информацию об утечке данных россиян

Альфа-банк проверяет информацию об утечке данных россиян

Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов

Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов

 Выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом, заявили в ШОС

Выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом, заявили в ШОС
Китайский акционер британской Thomas Cook планирует полностью купить компанию

Китайский акционер британской Thomas Cook планирует полностью купить компанию

 Семнадцать человек погибли в Бразилии в массовом ДТП

Семнадцать человек погибли в Бразилии в массовом ДТП
Мотоциклист упал в обрыв с высоты 20 метров и выжил

Мотоциклист упал в обрыв с высоты 20 метров и выжил

Альфа-банк проверяет информацию об утечке данных россиян

Альфа-банк проверяет информацию об утечке данных россиян

Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов

Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов

 Выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом, заявили в ШОС

Выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом, заявили в ШОС
Китайский акционер британской Thomas Cook планирует полностью купить компанию

Китайский акционер британской Thomas Cook планирует полностью купить компанию

 Семнадцать человек погибли в Бразилии в массовом ДТП

Семнадцать человек погибли в Бразилии в массовом ДТП
11:09   10 Июня 2019
Россия

Альфа-банк проверяет информацию об утечке данных россиян

Альфа-банк проверяет информацию об утечке данных россиян

Альфа-банк проверяет информацию газеты «Коммерсант» об утечке персональных данных его клиентов. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу банка. 

Ранее издание «Коммерсант» сообщило об утечке данных россиян. По информации газеты, в открытом доступе оказались паспортные данные, имена и телефонные номера 900 тысяч клиентов Альфа-Банка, «ХКФ Банка» и «ОТП Банка». 

«Уполномоченными службами банка проводится проверка достоверности и актуальности сведений, содержащихся в опубликованных в интернете персональных данных физических лиц, которые могут являться клиентами банка», — передают РИА Новости слова банковской пресс-службы. 

Ранее сообщалось, что Альфа-банк запустил собственную линию одежды. Коллекция рассчитана на любой пол и возраст. Первую часть коллекции запустили в продажу еще в апреле.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #проверка #альфа банк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...