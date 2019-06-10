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 Семнадцать человек погибли в Бразилии в массовом ДТП

Семнадцать человек погибли в Бразилии в массовом ДТП
11:26   10 Июня 2019
Весь мир

Семнадцать человек погибли в Бразилии в массовом ДТП

Семнадцать человек погибли в Бразилии в массовом ДТП

ДТП с участием нескольких автомобилей на юго-востоке Бразилии в воскресенье вечером закончилось гибелью как минимум 17 человек.

О трагедии, ссылаясь на местную противопожарную службе, сообщает агентство France Presse.

Как отмечается, транспортное средство, перевозившее 40 пассажиров, перевернулось и врезалось в несколько проезжавших мимо автомобилей на дороге в городе Кампус-ду-Жордау в 180 километрах от Сан-Паулу.

Известно, что 17 человек погибли на месте, число пострадавших в ДТП пока не называется.

Подробностей о причинах аварии к настоящему моменту не приводятся. Информация уточняется.

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Автор: Александр Люблинский
#дтп #жертвы #бразилия #17 погибших

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