Армия Молдавии не намерена вмешиваться в политический кризис в стране

Национальная армия Молдавии не будет вмешиваться в политический кризис в республике, а также менять режим работы. Об этом сообщает пресс-служба минобороны страны в понедельник, 10 июня.

В военном ведомстве подчеркнули, что «руководство обороной является исключительным и неотъемлемым атрибутом конституционных органов государства». .

«До тех пор, пока не будет определенной ясности в политической ситуации в стране, Национальная армия будет подчиняться только конституционному порядку», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что армия Молдавии временно ограничила вход посторонних лиц на территорию военных частей.

Политическая ситуация в республике в начале июня вновь обострилась. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство 8 июня. Спустя три месяца страна получила новое правительство. Однако Конституционный суд (КС) посчитал решения незаконными.

В свою очередь, парламент обвинил находившуюся у власти Демократическую партию в попытке узурпировать власть через судей. На следующий день КС временно отстранил президента Игоря Додона от обязанностей. Вице-председатель Демпартии Павел Филип стал врио президента, чтобы подписать указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

Додон назвал свое временное отстранение «отчаянным шагом для узурпации власти»