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11:24   10 Июня 2019
Весь мир

Армия Молдавии не намерена вмешиваться в политический кризис в стране

Армия Молдавии не намерена вмешиваться в политический кризис в стране

Национальная армия Молдавии не будет вмешиваться в политический кризис в республике, а также менять режим работы. Об этом сообщает пресс-служба минобороны страны в понедельник, 10 июня. 

В военном ведомстве подчеркнули, что «руководство обороной является исключительным и неотъемлемым атрибутом конституционных органов государства».   .

«До тех пор, пока не будет определенной ясности в политической ситуации в стране, Национальная армия будет подчиняться только конституционному порядку», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что армия Молдавии временно ограничила вход посторонних лиц на территорию военных частей.

Политическая ситуация в республике в начале июня вновь обострилась. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство 8 июня. Спустя три месяца страна получила новое правительство. Однако Конституционный суд  (КС) посчитал решения незаконными.

В свою очередь, парламент обвинил находившуюся у власти Демократическую партию в попытке узурпировать власть через судей. На следующий день КС временно отстранил президента Игоря Додона от обязанностей. Вице-председатель Демпартии Павел Филип стал врио президента, чтобы подписать указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

Додон назвал свое временное отстранение «отчаянным шагом для узурпации власти»

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Автор: Арсений Аскольский
#молдавия #армия #кризис

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