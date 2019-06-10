Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
YouTube заблокировал видео с оскорблением Герба РФ после обращения РКН

YouTube заблокировал видео с оскорблением Герба РФ после обращения РКН

 Саудовская Аравия предложила РФ взаимно облегчить выдачу виз

Саудовская Аравия предложила РФ взаимно облегчить выдачу виз
Зеленский пошутил над Порошенко на съезде «Слуги народа»

Зеленский пошутил над Порошенко на съезде «Слуги народа»

 Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов

Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов
Глава МИД Ирана заявил, что страна не намерена инициировать войну с кем-либо

Глава МИД Ирана заявил, что страна не намерена инициировать войну с кем-либо

 Прах четырех жертв крушения катера на Дунае вернули в Южную Корею

Прах четырех жертв крушения катера на Дунае вернули в Южную Корею
YouTube заблокировал видео с оскорблением Герба РФ после обращения РКН

YouTube заблокировал видео с оскорблением Герба РФ после обращения РКН

 Саудовская Аравия предложила РФ взаимно облегчить выдачу виз

Саудовская Аравия предложила РФ взаимно облегчить выдачу виз
Зеленский пошутил над Порошенко на съезде «Слуги народа»

Зеленский пошутил над Порошенко на съезде «Слуги народа»

 Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов

Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов
Глава МИД Ирана заявил, что страна не намерена инициировать войну с кем-либо

Глава МИД Ирана заявил, что страна не намерена инициировать войну с кем-либо

 Прах четырех жертв крушения катера на Дунае вернули в Южную Корею

Прах четырех жертв крушения катера на Дунае вернули в Южную Корею
12:11   10 Июня 2019
Россия

«Дело Голунова» стало шансом для «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК поднять рейтинги

«Дело Голунова» стало шансом для «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК поднять рейтинги

«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК решили поддержать корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в попытке сбыта наркотиков. Все три деловых издания опубликовали 10 июня статьи с одинаковым заголовком «Мы — Иван Голунов».

С первого взгляда может показаться, что своеобразная акция — это поступок журналистской солидарности. Мол, мы все представители СМИ и также ведем расследования, а на месте Голунова может оказаться каждый представитель сферы. Однако это стало обычным пиар-ходом, способом напомнить о своем существовании и привлечь больше читателей. В ситуации разобралось «Федеральное агентство новостей».

В данных редакциях в последнее время не проводили громких расследований и не публиковали материалов, которые вызвали бы широкий общественный резонанс. Все скандалы, связанные с «Ведомостями», «Коммерсантом» и РБК, не выходили за рамки самих изданий.

голунов

21 мая в газете «Коммерсантъ» полностью обновился состав политического отдела. Причиной стало увольнение военного обозревателя  Ивана Сафронова и заместителя заведующего отделом политики Максима Иванова из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с должности спикера Совета Федерации. Все «старички» мигом захотели расторгнуть трудовые отношения, а главный редактор Владимир Желонкин подписал заявления и принял на работу новых сотрудников.

Подобный инцидент был и с РБК в 2016 году. Новый владелец сменил редакционную политику, что не понравилось более чем 20 сотрудникам, в частности главным редакторам. За месяц они покинули холдинг, их никто не защищал и не просил остаться.

Фокус в том, что их люди покинули издания из-за несогласия с политикой компаний, которую принимают в угоду акционерам. А сейчас эти же редакции говорят о свободе прессы и защищают журналиста «Медузы».

голунов

Что касается «Ведомостей», то здесь все проще. Платная подписка, стоимость которой начинается от 4,98 тысяч в год, и отсутствие острых новостей распугали аудиторию. Для них история с Голуновым стала простым способом напомнить о себе и вернуть читателей.

Дело Голунова для оппозиционной «тусовки» — просто пиар и способ управления общественным мнением, не более. Виновность человека может определить только суд, который опирается на материалы следствия. Но либеральные СМИ и оппозиция препятствуют справедливому решению, проводя митинги и пикеты, чтобы раскачать лодку общественного сознания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#коммерсантъ #рбк #ведомости #голунов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...