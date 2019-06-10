«Дело Голунова» стало шансом для «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК поднять рейтинги

«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК решили поддержать корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в попытке сбыта наркотиков. Все три деловых издания опубликовали 10 июня статьи с одинаковым заголовком «Мы — Иван Голунов».

С первого взгляда может показаться, что своеобразная акция — это поступок журналистской солидарности. Мол, мы все представители СМИ и также ведем расследования, а на месте Голунова может оказаться каждый представитель сферы. Однако это стало обычным пиар-ходом, способом напомнить о своем существовании и привлечь больше читателей. В ситуации разобралось «Федеральное агентство новостей».

В данных редакциях в последнее время не проводили громких расследований и не публиковали материалов, которые вызвали бы широкий общественный резонанс. Все скандалы, связанные с «Ведомостями», «Коммерсантом» и РБК, не выходили за рамки самих изданий.

21 мая в газете «Коммерсантъ» полностью обновился состав политического отдела. Причиной стало увольнение военного обозревателя Ивана Сафронова и заместителя заведующего отделом политики Максима Иванова из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с должности спикера Совета Федерации. Все «старички» мигом захотели расторгнуть трудовые отношения, а главный редактор Владимир Желонкин подписал заявления и принял на работу новых сотрудников.

Подобный инцидент был и с РБК в 2016 году. Новый владелец сменил редакционную политику, что не понравилось более чем 20 сотрудникам, в частности главным редакторам. За месяц они покинули холдинг, их никто не защищал и не просил остаться.

Фокус в том, что их люди покинули издания из-за несогласия с политикой компаний, которую принимают в угоду акционерам. А сейчас эти же редакции говорят о свободе прессы и защищают журналиста «Медузы».

Что касается «Ведомостей», то здесь все проще. Платная подписка, стоимость которой начинается от 4,98 тысяч в год, и отсутствие острых новостей распугали аудиторию. Для них история с Голуновым стала простым способом напомнить о себе и вернуть читателей.

Дело Голунова для оппозиционной «тусовки» — просто пиар и способ управления общественным мнением, не более. Виновность человека может определить только суд, который опирается на материалы следствия. Но либеральные СМИ и оппозиция препятствуют справедливому решению, проводя митинги и пикеты, чтобы раскачать лодку общественного сознания.