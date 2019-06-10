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10:56   10 Июня 2019
Весь мир

Android-смартфоны продавались с предустановленным вирусом, заявили в Google

Android-смартфоны продавались с предустановленным вирусом, заявили в Google

Android-смартфоны продавались с предустановленными вирусами, сообщает 10 июня РИА Новости со ссылкой на блог сотрудников Google.

В блоге рассказывается об Android-троянах семейства Triada. Они предназначены для размещения рекламы на устройстве и рассылки спама. В Google заявляют, что эти вирусы могли быть предустановленными. 

Как рассказали в Google, атаки можно проводить через сторонних поставщиков программного обеспечения. Они, в свою очередь, помогают компаниям доработать функционал или предоставляют готовые продукты. Услуги такого рода очень популярны у многих организаций.

Подробности хакерского обмана не раскрываются, но известно, что скрытный вирус могли установить не только при производстве смартфона, но и с обновлением, то есть чуть позже. В 2017 году вредоносную программу обнаружили в устройствах Leagoo и Nemu.

СМИ напоминает, компания по предотвращению киберугроз Group-IB ранее зафиксировала активность мобильного Android-трояна Gustuff. Его жертвами могут стать клиенты международных банков, а также те, кто пользуются криптокошельками и ресурсами электронной коммерции. 

Троян создан для вывода со счетов пользователей как обычных денег, так и криптовалюты. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#вирус #троян #android-смартфоны

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