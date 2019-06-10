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10:50   10 Июня 2019
Весь мир

Власти Гонконга не отложат принятие закона об экстрадиции, несмотря на протесты

Власти Гонконга не отложат принятие закона об экстрадиции, несмотря на протесты

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что работы по принятию поправок к закону об экстрадиции продолжатся, невзирая на масштабные протесты и недовольство со стороны общественности.

По данным издание South China Morning Post, Кэрри Лам поблагодарила всех вышедших на демонстрацию накануне. Она оценила активную позицию жителей административного района и заявила, что прислушивается к ним. Тем не менее, Кэрри Лам подчеркнула, что законодательное собрание продолжит работу над законом.

По словам главы администрации, поправки к документу об экстрадиции касаются не только материкового Китая, но и других юрисдикций. Она также опровергла инициацию изменений центральным правительством Китая.

Накануне, 9 июня, более миллиона человек вышли на демонстрацию в Гонконге. Они выступали против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. Как пишут местные СМИ, крупных столкновений демонстрантов и полицейских не зафиксировано, но прваоохранители все же использовали перцовый газ, слезоточивый газ и дубинки. Семеро задержаны.

Противники поправки считают, что этот законопроект  – «смерть автономии» Гонконга. Они также считают, что поправка будет касаться любого активиста, борющегося за права человека, или члена НПО, «чья деятельность не нравится центральным властям в Пекине».  

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Автор: Арсений Аскольский
#гонконг #кэрри лам #экстрдиция

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