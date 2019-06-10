Власти Гонконга не отложат принятие закона об экстрадиции, несмотря на протесты

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что работы по принятию поправок к закону об экстрадиции продолжатся, невзирая на масштабные протесты и недовольство со стороны общественности.

По данным издание South China Morning Post, Кэрри Лам поблагодарила всех вышедших на демонстрацию накануне. Она оценила активную позицию жителей административного района и заявила, что прислушивается к ним. Тем не менее, Кэрри Лам подчеркнула, что законодательное собрание продолжит работу над законом.

По словам главы администрации, поправки к документу об экстрадиции касаются не только материкового Китая, но и других юрисдикций. Она также опровергла инициацию изменений центральным правительством Китая.

Накануне, 9 июня, более миллиона человек вышли на демонстрацию в Гонконге. Они выступали против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. Как пишут местные СМИ, крупных столкновений демонстрантов и полицейских не зафиксировано, но прваоохранители все же использовали перцовый газ, слезоточивый газ и дубинки. Семеро задержаны.

Противники поправки считают, что этот законопроект – «смерть автономии» Гонконга. Они также считают, что поправка будет касаться любого активиста, борющегося за права человека, или члена НПО, «чья деятельность не нравится центральным властям в Пекине».