Аскольд Запашный попал в аварию в Москве

ДТП с участием заслуженного артиста России, художественного руководителя Большого Москвского цирка Аскольда Запашного произошло в Москве. Артист сообщил об аварии в Intagram.

По словам Запашного, ДТП случилось накануне ночью на Ленинском проспекте. Он забирал детей и жену с вокзала. На видеозаписи, опубликованной в Instagram артиста, заметно, что виновник аварии не он. Водитель попытался подрезать машину Запашного, задел ее и сразу скрылся.

«Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии», — возмутился он.

Сотрудники ГИБДД быстро нашли видеозапись и установили марку и номер машины нарушителя, за что Запашный их поблагодарил. Он также отметил, что никто не пострадал, но дети очень испугались.

Запашный дрессирует животных, а также выступает жонглером, вольтижером, канатоходцем и жонглером на сегвеях.