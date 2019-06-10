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10:37   10 Июня 2019
Россия

Аскольд Запашный попал в аварию в Москве

Аскольд Запашный попал в аварию в Москве

ДТП с участием заслуженного артиста России, художественного руководителя Большого Москвского цирка Аскольда Запашного произошло в Москве. Артист сообщил об аварии в Intagram. 

По словам Запашного, ДТП случилось накануне ночью на Ленинском проспекте. Он забирал детей и жену с вокзала. На видеозаписи, опубликованной в Instagram артиста, заметно, что виновник аварии не он. Водитель попытался подрезать машину Запашного, задел ее и сразу скрылся. 

«Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии», — возмутился он. 

Сотрудники ГИБДД быстро нашли видеозапись и установили марку и номер машины нарушителя, за что Запашный их поблагодарил. Он также отметил, что никто не пострадал, но дети очень испугались. 

Запашный дрессирует животных, а также выступает жонглером, вольтижером, канатоходцем и жонглером на сегвеях. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дтп #гибдд #общество #запашный

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