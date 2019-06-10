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10:26   10 Июня 2019
Россия

Сотрудницу «Алросы» задержали за кражу алмазного сырья на миллионы долларов

Сотрудницу «Алросы» задержали за кражу алмазного сырья на миллионы долларов

СК РФ совместно с ФСБ задержали сотрудницу алмазодобывающей компании «Алроса» и двух сообщников за кражу более 500 алмазов и 11 бриллиантов на миллионы долларов. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, украденные драгоценности преступная группа продавала. Подозреваемых задержали 6 июня с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов на 22 миллиона рублей. Как отмечает ФСБ, при обыске у задержанных нашли целый склад драгоценностей: около 500 алмазов на две тысячи карат, а также 11 бриллиантов на общую сумму более трех миллионов долларов.

Правоохранители также нашли более двух миллионов долларов наличными  и 500 тысяч евро, а также «дорогостоящую ювелирную продукцию известных мировых брендов». Всех предполагаемых участников преступной группы отправили под стражу.

Заведено уголовное дело по статьям «Кража» и «Незаконный оборот природных драгоценных камней».

«Алроса» — крупнейшая в РФ алмазодобывающая компания, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Производитель добывает природные драгоценности в Якутии и Архангельской области.

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Автор: Арсений Аскольский
#ск #алроса #кража #алмазы

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