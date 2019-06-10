Путин прояснил позицию РФ по мирному договору с Японией

Встреча российского президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств в рамках недавнего Петербургского международного экономического форума прошла в деловой и откровенной обстановке, прояснив, в числе прочего, позицию Москвы по отношению к заключению мирного договора с Японией.

Об этом в понедельник рассказал глава совета обозревателей японского информагентства Kyodo Хироки Сугита, принимавший участие в ПМЭФ-2019. Его слова приводит агентство ТАСС.

В частности, Сугита рассказал, что его вопрос касался российско-японских переговоров относительно заключения мирного договора, к которым в Японии зачастую относятся с излишним оптимизмом, далеким от реального положения вещей.

«Президент Путин в своем ответе указал на то, что японо-американское сотрудничество в сфере обеспечения безопасности вызывает обеспокоенность России и оказывает воздействие на ход выработки договора», - рассказал журналист, добавив, что российский лидер четко обозначил, как трудно рассчитывать на быстрое завершение переговоров в подобных условиях.

Также Сугита выразил надежду на то, что материалы о беседе и высказываниях Путина, переданные агентством Kyodo, помогут японскому народу и правительству лучше разобраться в реальном положении вещей и позиции России по данному вопросу.

«В ходе встречи президент Путин был очень энергичен и уверен в себе. Он честно и обстоятельно, как мне показалось, отвечал на наши вопросы. Меня поразило, что при этом президент не рылся в бумажках, а быстро приводил большое количество нужной информации, которую он великолепно помнит», - добавил он.

Также журналист отметил прекрасную организацию встречи за круглым столом в Константиновском дворце, в ходе которой у всех участников была возможность высказаться в равноправной и товарищеской обстановке.