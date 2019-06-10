Всемирный банк перечислил риски для роста ВВП России

Усиление санкций, неэффективная реализация нацпроектов и чрезмерно высокие темпы розничного кредитования угрожают ВВП РФ. Прогноз Всемирного банка по росту на этот год — только 1,2%. Об этом 10 июня сообщает РБК.

В очередном докладе Всемирный банк перечислил основные риски для российской экономики в 2019 году. Про прогнозам ВБ в случае, если какие-то их них сбудутся, ВВП в этом году может не достигнуть даже 1,2%.

Основные факторы риска — расширение экономических санкций, ухудшение настроений на финансовых рынках развивающихся стран, а также осложнение условий мировой торговли и резкое падение цен на нефть. Также отмечается фактор чрезмерного роста кредитования.

Что касается внутренних рисков для экономики РФ, эксперты ВБ к ним относят двузначный рост в сегменте розничного кредитования в рублях, а также неэффективную реализацию нацпроектов.

Ранее министр экономики Максим Орешкин предупреждал о росте риска рецессии в 2021 году из-за возможного пузыря на рынке потрбкредитования. В ВБ также подтвердили, что быстрые темпы розничного кредитования могут поставить под угрозу финансовую стабильность в случае ухудшения макроэкономической ситуации.

Но при этом эксперты ВБ не считают, что это кризисная ситуация, потому кредитование растет медленнее, чем в 2012-2013 годах. Также нет признаков роста проблемных кредитов. Третья причина — процентные ставки ниже, чем в прошлом, таким образом возможности домохозяйств по обслуживанию долга улучшились. И, наконец, на сегодняшний день розничные кредиты почти полностью деноминированы в национальной валюте.