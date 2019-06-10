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10:14   10 Июня 2019
Весь мир

Командир сирийских «Сил Тигра» отмечает день рождения на передовой

Командир сирийских «Сил Тигра» отмечает день рождения на передовой

Генерал Вооруженных сил Сирии и командир элитных войск республики «Силы Тигра» Сухейль Аль-Хасан отмечает день рождения в окопах в Хаме, сообщает «Федеральное агентство новостей» 10 июня.

Стоит отметить, это не первый раз, когда он подобным образом отмечал праздник. Предводитель войск впервые продемонстрировал управленческие тактические умения в противостоянии терроризму в 2013 году, когда в провинции Латакия прошел бой с «Джебхат ан-Нусрой»*.

Вместе с «Силами Тигра» они постепенно избавляли сирийскую территорию от террористических группировок, в частности от представителей «Исламского государства»*. Элитные войска под его командованием освободили юг республики, после чего отправились на север Хамы в мае текущего года.

Командир сирийских «Сил Тигра» отмечает день рождения на передовой

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что невозможно переоценить вклад Аль-Хасана и его спецподразделения в освобождение Сирии.

«Сухейль Аль-Хасан и его боевое подразделение за годы конфликта стали символами военного профессионализма, мужества, стойкости и своей работой отразили желание всего сирийского народа победить радикалов-исламистов и полностью восстановить суверенитет и независимость родной страны», — отметил эксперт.

Для Сирии день рождения генерала стал своего рода национальным праздником, который отмечают множество сирийцев.

Командир сирийских «Сил Тигра» отмечает день рождения на передовой

«О его подвигах знают и далеко за пределами родного государства, особенно те, кто хоть как-то следит за событиями на Ближнем Востоке», — подчеркнул собеседник.

* «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (ИГ) — террористические организации, запрещены на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сирия #силытигра #аль-хасан

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