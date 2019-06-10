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9:36   10 Июня 2019
Россия

МВД РФ готово нарастить контингент миротворцев для миссий ООН

МВД РФ готово нарастить контингент миротворцев для миссий ООН

Россия готова увеличивать контингент миротворцев для соответствующих миссий Организации Объединенных Наций в зависимости от потребностей, сообщил начальник управления международного сотрудничества российского министерства внутренних дел Петр Попов в беседе с РИА Новости 10 июня.

Помимо этого, он рассказал, что секретариат международного объединения владеет информацией о резерве России.

«Это около 20–25 конкретных людей, готовых выдвинуться на место службы в миссию в любой момент, со всеми необходимыми сертификатами», — уточнил Попов.

Но ООН не пользуется услугами российских миротворцев «по каким-то причинам». Поводы всегда разные, начальник привел в пример требование конкретных профессий, которыми не владеют россияне из резерва.

«Мы неоднократно поднимали эти вопросы у руководства секретариата ООН, но конкретики нет», — поделился представитель ведомства.

Попов напомнил, что на данный момент 36 сотрудников министерства работают в шести миссиях организации. В частности, они находятся на Гаити и Кипре, а также в Южном Судане и Косово.

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Автор: Анна Манц
#оон #миротворцы #мвд

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