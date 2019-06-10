МВД РФ готово нарастить контингент миротворцев для миссий ООН

Россия готова увеличивать контингент миротворцев для соответствующих миссий Организации Объединенных Наций в зависимости от потребностей, сообщил начальник управления международного сотрудничества российского министерства внутренних дел Петр Попов в беседе с РИА Новости 10 июня.

Помимо этого, он рассказал, что секретариат международного объединения владеет информацией о резерве России.

«Это около 20–25 конкретных людей, готовых выдвинуться на место службы в миссию в любой момент, со всеми необходимыми сертификатами», — уточнил Попов.

Но ООН не пользуется услугами российских миротворцев «по каким-то причинам». Поводы всегда разные, начальник привел в пример требование конкретных профессий, которыми не владеют россияне из резерва.

«Мы неоднократно поднимали эти вопросы у руководства секретариата ООН, но конкретики нет», — поделился представитель ведомства.

Попов напомнил, что на данный момент 36 сотрудников министерства работают в шести миссиях организации. В частности, они находятся на Гаити и Кипре, а также в Южном Судане и Косово.