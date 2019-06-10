Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Ъ» узнал об утечке персональных данных почти миллиона россиян

«Ъ» узнал об утечке персональных данных почти миллиона россиян

 МВД РФ готово нарастить контингент миротворцев для миссий ООН

МВД РФ готово нарастить контингент миротворцев для миссий ООН
Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов

Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов

 Выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом, заявили в ШОС

Выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом, заявили в ШОС
Товарооборот РФ и КНР возрос на четыре процента

Товарооборот РФ и КНР возрос на четыре процента

 ВОЗ рассказала о числе жертв в конфликте в Ливии

ВОЗ рассказала о числе жертв в конфликте в Ливии
«Ъ» узнал об утечке персональных данных почти миллиона россиян

«Ъ» узнал об утечке персональных данных почти миллиона россиян

 МВД РФ готово нарастить контингент миротворцев для миссий ООН

МВД РФ готово нарастить контингент миротворцев для миссий ООН
Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов

Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов

 Выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом, заявили в ШОС

Выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом, заявили в ШОС
Товарооборот РФ и КНР возрос на четыре процента

Товарооборот РФ и КНР возрос на четыре процента

 ВОЗ рассказала о числе жертв в конфликте в Ливии

ВОЗ рассказала о числе жертв в конфликте в Ливии
10:02   10 Июня 2019
Россия

«Ъ» узнал об утечке персональных данных почти миллиона россиян

«Ъ» узнал об утечке персональных данных почти миллиона россиян

Персональные данные 900 тысяч россиян оказались в открытом доступе. Речь идет о пользователях «Альфа-банка», «ОТП Банка» и «ХКБ Банка», пишет газета «Коммерсантъ» в понедельник, 10 июня.

По данным издания, утечки баз данных произошли в конце мая. Сведения собирались несколько лет назад, но значительная их часть до сих пор актуальна. Речь идет о паспортных данных и другой личной информации. 

Журналисты газеты нашли первую базу, где находятся 24,4 тысячи человек, преимущественно жители Северо-Западного федерального округа. Отмечается, что в ней есть сведения о примерно 500 сотрудниках МВД и 40 работников ФСБ.

Во второй базе данных находится информация о 800 тысячах россиян по всей стране, ее актуальность датируется 2013 годом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #утечка #база данных

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...