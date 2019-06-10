«Ъ» узнал об утечке персональных данных почти миллиона россиян

Персональные данные 900 тысяч россиян оказались в открытом доступе. Речь идет о пользователях «Альфа-банка», «ОТП Банка» и «ХКБ Банка», пишет газета «Коммерсантъ» в понедельник, 10 июня.

По данным издания, утечки баз данных произошли в конце мая. Сведения собирались несколько лет назад, но значительная их часть до сих пор актуальна. Речь идет о паспортных данных и другой личной информации.

Журналисты газеты нашли первую базу, где находятся 24,4 тысячи человек, преимущественно жители Северо-Западного федерального округа. Отмечается, что в ней есть сведения о примерно 500 сотрудниках МВД и 40 работников ФСБ.

Во второй базе данных находится информация о 800 тысячах россиян по всей стране, ее актуальность датируется 2013 годом.