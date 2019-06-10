Береговая охрана Финляндии приняла российскую яхту за трехглавое чудовище

Сотрудники береговой охраны Финляндии приняли яхту из России, которая следовала на фестиваль в Осло, за трехглавое чудовище. Об этом сообщает местная газета Ilta-Sanomat.

Пограничники получили сигнал о неопознанном судне 9 июня в Финском заливе. Яхту не удалось установить из-за плохой погоды. Для проверки направили катер, экипаж которого доложил о странном объекте.В Facebook-аккаунте береговой охраны он назван «трехголовым морским монстром».

Проверка показала, что это российская яхта. На ее борту находилось семь человек. Судно следовало через воды Финляндии и Швеции на фестиваль в Осло. Яхта оказалась стилизована под древнерусскую ладью, а экипаж был в традиционных костюмах.