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9:36   10 Июня 2019
Россия

Береговая охрана Финляндии приняла российскую яхту за трехглавое чудовище

Береговая охрана Финляндии приняла российскую яхту за трехглавое чудовище

Сотрудники береговой охраны Финляндии приняли яхту из России, которая следовала на фестиваль в Осло, за трехглавое чудовище. Об этом сообщает местная газета Ilta-Sanomat.

Пограничники получили сигнал о неопознанном судне 9 июня в Финском заливе. Яхту не удалось установить из-за плохой погоды. Для проверки направили катер, экипаж которого доложил о странном объекте.В Facebook-аккаунте береговой охраны он назван «трехголовым морским монстром».

Проверка показала, что это российская яхта. На ее борту находилось семь человек. Судно следовало через воды Финляндии и Швеции на фестиваль в Осло. Яхта оказалась стилизована под древнерусскую ладью, а экипаж был в традиционных костюмах.

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Автор: Арсений Аскольский
#финляндия #яхта #береговая охрана #чудовище

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