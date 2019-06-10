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9:15   10 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов

Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов

Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахастана, набирая 70,76% голосов. Об этом сообщает заместитель главы ЦИК Константин Петров в понедельник, 10 июня.

«Касым-Жомарт Токаев - 70,76% голосов», — сказал он на заседании Центризбиркома.

Внеочередные президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня. Они стали шестыми по счету. После завершения голосования Токаев поблагодарил жителей страны за доверие и высоко оценил прошедшую предвыборную кампанию. 

Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Временно исполняющим обязанности президента стал Кысым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Спустя три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы. 

Среди кандидатов семь человек, в частности Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Лидера выбирают на пять лет. Порога явки нет, голосованиепризнают состоявшимся.

Для победы кандидату нужно набрать более 50% голосов, иначе ЦИК назначит второй тур.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #казахастан #токаев

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