Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов

Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахастана, набирая 70,76% голосов. Об этом сообщает заместитель главы ЦИК Константин Петров в понедельник, 10 июня.

«Касым-Жомарт Токаев - 70,76% голосов», — сказал он на заседании Центризбиркома.

Внеочередные президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня. Они стали шестыми по счету. После завершения голосования Токаев поблагодарил жителей страны за доверие и высоко оценил прошедшую предвыборную кампанию.

Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Временно исполняющим обязанности президента стал Кысым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Спустя три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы.

Среди кандидатов семь человек, в частности Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Лидера выбирают на пять лет. Порога явки нет, голосованиепризнают состоявшимся.

Для победы кандидату нужно набрать более 50% голосов, иначе ЦИК назначит второй тур.