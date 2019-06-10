Почти 2,5 миллиона россиян привились от энцефалита

Свыше 2,4 миллионов людей поставили прививку от клещевого энцефалита с начала года, сообщили на сайте Роспотребнадзора 10 июня.

Отмечается, что служба продолжает следить за ситуацией, так как стартовал период активности клещей. Планируется вакцинировать еще более трех миллионов человек. В большинстве регионов начались акарицидные обработки, а в Южном и Северо-Кавказском округах обрабатывают скот.

«В субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 180 тысяч клещей», — добавили в публикации.

Согласно еженедельным данным, количество обращений в поликлиники в связи с укусами паукообразных не превышает средних показателей. Специалисты зафиксировали всего несколько случаев заражения боррелизмом и вирусным энцефалитом.

Для информирования населения об опасности на телеканалах вышло свыше 1,7 тысячи сюжетов, опубликовано почти четыре тысячи сообщений о распространении инфекции, а также напечатано более 379 тысяч памяток. Мероприятия проходят при участии специалистов Роспотребнадзора.