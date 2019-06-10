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8:54   10 Июня 2019
Россия

Маршрут, посвященный мультфильмам, появился в Москве

Маршрут, посвященный мультфильмам, появился в Москве

Портал «Узнай Москву» разработал маршрут, в котором собраны места, запечатленные в советских и российских мультфильмах. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы 10 июня.

Проект получил название «Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки». Его посвятили 83-летию со для создания «Союзмультфильма», который основали 10 июня 1936 года. Всего маршрут занимает порядка трех километров. За один час и 40 минут пользователи посетят 11 мест.

Путь стартует с Пушкинской площади, которая есть на кадрах «Полета на Луну». С нее виден «дом под юбкой». Его запечатлели в мультфильме «Тебе, Москва», который посвящен 800-летию города. На Тверской области гуляла Женя из «Цветика-семицветика», а события «Шпионских страстей» развернулись на Лубянской площади.

Среди новых мультиков в списке есть «Звездные собаки: Белка и Стрелка». Они показали главную достопримечательность — Красную площадь.

«Узнай Москву» стал совместным проектом департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий. Интерактивные гиды расскажут о достопримечательностях и знаменитых людях, а также предложат 82 прогулочных маршрута на различные тематики.

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Автор: Анна Манц
#москва #маршрут #мультфильм

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