Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мороженое

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору мороженого. Материал опубликовали на сайте службы 10 июня.

В ведомстве напомнили, что существует несколько видов десерта по содержанию молочного жира: молочное и кисломолочное, сливочное, пломбир и с заменителем молочного жира, то есть смеси растительного и молочного жиров.

Эксперты указали на необходимость ознакомится с этикеткой, причем не только с составом и сроком годности, но и с самим названием.

«Наименование мороженого с заменителем молочного жира должно включать полное понятие «мороженое с заменителем молочного жира». Не допускается применение понятий «молочное», «сливочное», «пломбир» в маркировке мороженого с заменителем молочного жира», — указано в публикации.

Если в составе есть стабилизаторы, которые отмечаются буквой «Е», например «Е410», и загустители, то в этом нет ничего страшного. В Роспотребнадзоре отметили, что это естественные ингредиенты любого мороженого, которые помогают сохранить его форму.

В публикации добавили, что найти растительные жиры при покупке стало невозможным из-за улучшения технологий производства. Чтобы понять, использовались ли в лакомстве таковые, его необходимо проверить в лаборатории на наличие фитостеринов.