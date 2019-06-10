Товарооборот РФ и КНР возрос на четыре процента

Товарооборот между РФ и КНР за пять месяцев текущего года достиг 42,46 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

Таким образом, этот показатель больше прошлогоднего на четыре процента.

В январе-мае китайский экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,7 процента и достиг 18,16 миллиарда долларов. Импорт из РФ в КНР вырос на 7,8 процента - до 24,305 миллиарда долларов.

В мае КНР закупил у РФ товаров на 5,34 миллиарда долларов. Экспорт из Китая в России составил 3,79 миллиарда долларов.

Питогам минувшего года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов. Согласно данным ФТС РФ, оборот внешней торговли между странами в 2018 году составил 108,284 миллиарда долларов.