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7:38   10 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом, заявили в ШОС

Выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом, заявили в ШОС

Выборы казахстанского президента прошли в соответствии с законом, заявил глава глава миссии наблюдателей ШОС, генсек организации Владимир Норов.

Он сообщил, что миссия констатирует, что внеочередные выборы Республики Казахстан соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Казахстан и принятым страной международным обязательствам

Генсек отметил, что миссия не зафиксировала нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность внеочередных выборов. По его словам, миссия признает прошедшие внеочередные выборы прозрачными, достоверными и демократичными.

Норов уточнил, что в адрес представителей миссии ШОС жалоб или замечаний не поступило. При этом миссия отметила отдельные случаи нарушений, которые не носили распространенный характер и не могли повлиять на результаты выборов

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Согласно данным экзитполов, победу одерживает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он набрал более 70 процентов голосов.

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Автор: Олег Королев
#выборы #казахстан

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