Выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом, заявили в ШОС
Выборы казахстанского президента прошли в соответствии с законом, заявил глава глава миссии наблюдателей ШОС, генсек организации Владимир Норов.
Он сообщил, что миссия констатирует, что внеочередные выборы Республики Казахстан соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Казахстан и принятым страной международным обязательствам
Генсек отметил, что миссия не зафиксировала нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность внеочередных выборов. По его словам, миссия признает прошедшие внеочередные выборы прозрачными, достоверными и демократичными.
Норов уточнил, что в адрес представителей миссии ШОС жалоб или замечаний не поступило. При этом миссия отметила отдельные случаи нарушений, которые не носили распространенный характер и не могли повлиять на результаты выборов
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Согласно данным экзитполов, победу одерживает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он набрал более 70 процентов голосов.