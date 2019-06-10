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7:06   10 Июня 2019
Россия

Житель Якутии убил трех соседей по даче

Житель Якутии убил трех соседей по даче

Пенсионер в якутском поселке Угольный совершил тройное убийство, сообщает республиканский главк Мвд.

Инцидент произошел в Нерюнгринском районе. В дежурную часть полиции поступили сведения о том, что 60-летний местный житель во время конфликта с соседями по даче совершил убийство 38-летнего соседа, его 39-летней беременной жены, а также 14-летней дочери.

Полицейские попытались задержать подозреваемого, однако тот совершил самоубийство.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и Росгвардии подозреваемый в совершении тройного убийства был блокирован в одном из дачных домов. Мужчина несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции, после чего выстрелил в себя. Пенсионер скончался на месте.

По данным СУ СКР, во время перестрелки пострадал один человек. Это 64-летняя родственница погибших.

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Автор: Олег Королев
#якутия #дача

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