ВОЗ рассказала о числе жертв в конфликте в Ливии

Более 650 человек скончались и свыше 3,5 тысяч получили ранения в ходе конфликта вокруг ливийского города Триполи, сообщает подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране.

По последним данным, в ходе продолжающегося конфликта в Триполи погибли 653 человека, включая 41 мирного жителя. Также сообщается 3547 пострадавшем, среди которых 126 - мирные жители.

Маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал силам восточной Ливийской национальной армии начать наступление на Триполи для освобождения города от боевиков. Лояльные правительству национального согласия вооруженные формирования объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева».

Пятого июня сообщалось, что авиация Хафтара нанесла удары в районе международного аэропорта Триполи. Авиация ЛНА уничтожила склад с боеприпасами, а также разбомбила лагерь отрядов ПНС.