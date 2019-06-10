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ВОЗ рассказала о числе жертв в конфликте в Ливии

ВОЗ рассказала о числе жертв в конфликте в Ливии

 Один человек погиб при протестах на Гаити

Один человек погиб при протестах на Гаити
6:45   10 Июня 2019
Весь мир

ВОЗ рассказала о числе жертв в конфликте в Ливии

ВОЗ рассказала о числе жертв в конфликте в Ливии

Более 650 человек скончались и свыше 3,5 тысяч получили ранения в ходе конфликта вокруг ливийского города Триполи, сообщает подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране.

По последним данным, в ходе продолжающегося конфликта в Триполи погибли 653 человека, включая 41 мирного жителя. Также сообщается 3547 пострадавшем, среди которых 126 - мирные жители.

Маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал силам восточной Ливийской национальной армии начать наступление на Триполи для освобождения города от боевиков. Лояльные правительству национального согласия вооруженные формирования объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева».

Пятого июня сообщалось, что авиация Хафтара нанесла удары в районе международного аэропорта Триполи. Авиация ЛНА уничтожила склад с боеприпасами, а также разбомбила лагерь отрядов ПНС.

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Автор: Олег Королев
#ливия #триполи

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