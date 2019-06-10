Один человек погиб при протестах на Гаити

Жители островного государства Гаити вышли на улицы городов с требованием отставки президента Жовенеля Моиза, сообщают местные СМИ.

По данным портала 509zone, в воскресенье на улицах Порт-о-Пренса и других городов тысячи человек приняли участие в протестах. Манифестации начались после публикации отчета об управлении финансовыми средствами в рамках программы Petrocaribe, подразумевающей льготные поставки нефти из Венесуэлы.

Протестующие потребовали отставки президента Гаити Жовенеля Моиза, обвиняемого в мошенничестве. Также манифестанты выражали недовольство коррупцией в стране.

По данным СМИ, во время протестов был убит молодой человек. Также сообщается многочисленных пострадавших. На одной из центральных улиц Порт-о-Пренса полиция применила слезоточивый газ, в ответ демонстранты неоднократно бросали камни.